Landini, 'Autoritarismo nella precettazione degli scioperi'

Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil, ha risposto ai cronisti a Bruxelles affermando che le parole di Matteo Salvini "in realtà mascherano un attacco al diritto di sciopero. Nel nostro Paese è la Costituzione che lo garantisce. Lo sciopero non è un diritto delle organizzazioni sindacali o di qualche sindacalista, è un diritto delle persone". Landini ha inoltre spiegato che in Italia esiste una legge voluta dal sindacato, che in altri Paesi dell'Unione Europea non esiste, in cui si è accettato di regolamentare lo sciopero nei settori pubblici. Secondo Landini, la precettazione è "inaccettabile, ed è una logica autoritaria e anti-democratica".