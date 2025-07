Lamborghini, nel primo semestre 2025 fatturato a 1,62 miliardi

Automobili Lamborghini chiude il primo semestre del 2025 con un fatturato a 1,62 miliardi di euro, in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il risultato operativo raggiunge i 431 milioni di euro, in lieve diminuzione principalmente a causa all'andamento sfavorevole dei tassi di cambio nel corso dell'ultimo trimestre. Nel periodo sono state consegnate 5.681 vetture, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La profittabilità della Casa di Sant'Agata Bolognese si attesta ad un 26,6%. A livello di distribuzione delle consegne nelle tre macroregioni, EMEA si conferma in testa con 2.708 vetture, seguita dalle Americhe con 1.732 unità e APAC con 1.241.

"I risultati di questi primi sei mesi del 2025 sono solidi - dichiara Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - nonostante l'instabilità economica e politica mondiale e confermano che la scelta di ibridizzare tutta la gamma sia quella giusta. Il successo di Revuelto e Urus SE dimostra che la nostra visione è condivisa dai clienti e ora attendiamo l'arrivo sul mercato di Temerario, a completamento della prima gamma totalmente ibrida del segmento".