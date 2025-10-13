L'Aja prende controllo di produttore chip di proprietà cinese

Il governo olandese ha assunto il controllo del produttore di chip Nexperia, con sede centrale nei Paesi Bassi ma di proprietà cinese, per motivi di sicurezza nazionale. Lo riportano diversi media locali, tra cui l'agenzia Anp. La misura, decisa dal ministero degli Affari economici domenica sera, consente all'esecutivo dell'Aja di bloccare o annullare decisioni aziendali. Ha portato alla sospensione del ceo cinese dell'azienda e al trasferimento temporaneo della gestione delle azioni a un soggetto terzo. Il governo olandese giustifica la decisione con la necessità di proteggere competenze e capacità tecnologiche considerate strategiche per la sicurezza economica dei Paesi Bassi e dell'Ue. Il ministero ha anche evocato "gravi carenze di governance" che metterebbero a rischio la continuità produttiva e la tutela del know-how nazionale. Wingtech ha reagito annunciando che chiederà il sostegno di Pechino e che valuterà azioni legali a livello internazionale per difendere i propri interessi.