Giovedì 30 Ottobre 2025
David Allegranti
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
L'Agricole, con Banco Bpm focus su partnership lungo termine

L'Angevin, 'nostra strategia in Italia rimane invariata'

"La nostra strategia in Italia rimane invariata". Così a Bloomberg Tv Clotilde L'Angevin vice direttore generale di Crédit Agricole, responsabile della divisione Finanza e Controllo. "Ci stiamo concentrando su ciò che possiamo controllare, ovvero instaurare una partnership a lungo termine con Banco Bpm", aggiunge.

Intanto in Italia gruppo Credit Agricole ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1.188 milioni di euro, di cui 952 milioni di pertinenza del gruppo Credit Agricole. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a circa 101 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 344 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l'attività bancaria l'utile netto consolidato si attesta a 693 milioni di euro (+5% anno su anno). Le masse intermediate in crescita su tutti i segmenti: raccolta indiretta +9% anno su anno, impieghi netti a clientela +2% anno su anno, con forte incremento del comparto Banca d'Impresa (+4%), e raccolta diretta in aumento del +2% anno su anno.

