Lagarde: tariffe USA possono ridurre crescita eurozona, Bce vigila su inflazione

L'analisi della Bce suggerisce che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall'Europa ridurrebbe la crescita dell'area dell'euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Una risposta europea sotto forma di aumento delle tariffe sulle importazioni statunitensi aumenterebbe ulteriormente questa percentuale a circa mezzo punto percentuale.

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento in Commissione Econ al Parlamento europeo.

Sulla politica monetaria, Lagarde ha spiegato che la Bce è determinata "a garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Soprattutto nelle attuali condizioni di crescente incertezza, - ha detto - seguiremo un approccio dipendente dai dati e riunione per riunione per determinare l'appropriata posizione di politica monetaria. Non ci stiamo impegnando in anticipo su un particolare percorso di tasso".