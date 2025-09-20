Lagarde, target inflazione raggiunto, ma l'incertezza resta

La Bce ha raggiunto l'obiettivo di domare l'inflazione, ma lo scenario resta incerto nonostante l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista a DRTV rilanciata da Bloomberg. "I tassi devono puntare ad un certo livello di inflazione, che abbiamo raggiunto", ha detto Lagarde.

Secondo la presidente, l'intesa tra Unione europea e Stati Uniti sull'aumento dei dazi ha contribuito a rendere più prevedibile il quadro economico. Tuttavia, ha ricordato come l'avvio delle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump avesse aumentato la volatilità. "Il livello di incertezza si è ridotto del 50% ed è un miglioramento significativo da dove eravamo", ha sottolineato Lagarde. Ma, ha aggiunto, "l'incertezza c'è ancora e tutti devono averci a che fare".