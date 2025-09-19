Venerdì 19 Settembre 2025

19 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Lagarde, su euro digitale passi avanti, spero presto

Lavoro che continuerà, sia al Parlamento europeo

Sull'euro digitale "quanto discusso e approvato all'unanimità in aula" durante l'Eurogruppo, con "la partecipazione di membri dell'Eurogruppo, ma anche di persone non appartenenti all'Eurogruppo, è il punto di partenza per un ulteriore lavoro che continuerà, sia al Parlamento europeo". "Siamo molto ansiosi di vedere come procederà rapidamente questo processo e cosa verrà portato avanti a livello di Consiglio". "Questo è stato un buon passo avanti nella direzione e speriamo venga completato il più presto possibile". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Copenhagen.

