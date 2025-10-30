Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Sinner ParigiContratto colf e badantiBonus mamme 2025
Acquista il giornale
Ultima oraLagarde, stiamo preparando il contante digitale
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Lagarde, stiamo preparando il contante digitale

Lagarde, stiamo preparando il contante digitale

La Bce, con il nuovo euro privacy e sovranità monetaria

La Bce, con il nuovo euro privacy e sovranità monetaria

La Bce, con il nuovo euro privacy e sovranità monetaria

"Stiamo lavorando per rendere la più tangibile dell'euro - il contante - adatto al futuro, ri-disegnando e modernizzando le banconote e preparando l'emissione del contante digitale". Lo dice la presidente della Bce Christine Lagarde in un comunicato sul lancio della nuova fase dell'euro digitale.

"L'euro digitale difenderà la libertà di scelta degli europei, la privacy e proteggerà la sovranità monetaria e sicurezza economica", si legge nel comunicato. "Stimolerà l'innovazione nei pagamenti contribuendo a rendere le soluzioni europee più competitive, resilienti e inclusive".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Pagamenti digitaliBCE