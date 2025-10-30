Lagarde, stiamo preparando il contante digitale

"Stiamo lavorando per rendere la più tangibile dell'euro - il contante - adatto al futuro, ri-disegnando e modernizzando le banconote e preparando l'emissione del contante digitale". Lo dice la presidente della Bce Christine Lagarde in un comunicato sul lancio della nuova fase dell'euro digitale.

"L'euro digitale difenderà la libertà di scelta degli europei, la privacy e proteggerà la sovranità monetaria e sicurezza economica", si legge nel comunicato. "Stimolerà l'innovazione nei pagamenti contribuendo a rendere le soluzioni europee più competitive, resilienti e inclusive".