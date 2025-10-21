Lunedì 20 Ottobre 2025

Matteo Massi
Ultima oraLagarde, più rinnovabili unica via per sicurezza energetica Ue
21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Lagarde, più rinnovabili unica via per sicurezza energetica Ue

Servono massicci investimenti e svolta a livello politico

L'Europa "deve abbassare i costi energetici se vuole difendere la sua competitività industriale e sostenere la crescita di lungo termine. Ma non può farlo rinunciando ad altri obiettivi. Dobbiamo assicurarci che la nostra energia sia sicura" e "l'unico modo perché l'Europa raggiunga questi obiettivi è puntare maggiormente su energia pulita" prodotta in Europa.

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Oslo, durante il suo intervento a una conferenza ospitata dalla banca centrale norvegese. L'unica via per un approvvigionamento energetico sicuro, sempre più importante dato il cambiamento geopolitico, secondo Lagarde è "una massiccia spinta" sulle rinnovabili, che richiederà "mercati dei capitali più integrati e politiche decise" verso una vera Unione energetica.

