Lagarde, l'Europa in attesa, Milano ultima in Borsa

Le Borse europee iniziano la settimana senza una direzione ben definita, con i listini che oscillano attorno alla parità in attesa di ascoltare, nel pomeriggio, l'audizione della Presidente della BCE, Christine Lagarde, alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Londra e Francoforte perdono lo 0,1%, Parigi rimane invariata, Madrid avanza dello 0,3% mentre Milano, con un calo dello 0,5%, è la peggiore. I listini, dopo i forti rialzi delle ultime sedute, risentono dei dati sui profitti industriali in Cina, in frenata ad ottobre, e attendono con ansia, per aggiornare le loro previsioni sui tassi e sulla dinamica dell'economia, i dati sull'inflazione Ue e sugli indici PMI globali, in agenda nella seconda metà della settimana A Piazza Affari Leonardo perde l'1,2%, Stellantis l'1,1%, Cnh l'1,1%, Saipem lo 0,9%, Terna lo 0,8% e Unicredit lo 0,8%, tra le banche esposte al gruppo immobiliare in crisi Signa. Intesa soffre anche lei (-0,3%), nonostante il rialzo delle stime di utile da parte di Jefferies, mentre, dall'altra parte del listino, spiccano Mps (+1,6%), in attesa della sentenza di appello di Milano sul caso derivati, Amplifon (+1%) ed Hera (+0,5%). I titoli di Stato sono poco mossi, con lo spread Btp-Bund fermo a 173 punti base e il rendimento del decennale italiano stabile al 4,377% Sul fronte energetico il petrolio è debole, con il Wti che cede lo 0,4% a 75,2 dollari al barile, mentre il gas crolla del 4,7% a 44,47 euro al megawattora, nonostante l'irrigidirsi delle temperature in Europa.