Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviProblemi Fastweb oggiGuerra UcrainaReal Madrid JuveBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraLagarde, in Ue 295 piazze finanziarie, così le imprese scappano
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Lagarde, in Ue 295 piazze finanziarie, così le imprese scappano

Lagarde, in Ue 295 piazze finanziarie, così le imprese scappano

La presidente della Bce appoggia l'apertura del cancelliere Merz

La presidente della Bce appoggia l'apertura del cancelliere Merz

La presidente della Bce appoggia l'apertura del cancelliere Merz

"L'Unione europea ospitava nel 2023 295 piazze finanziarie, 14 controparti centrali e 32 depositari centrali di titoli, qualcosa che i decisori politici devono affrontare e consolidare". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Francoforte al Finance & Future Summit, segnalando il sostegno della Bce all'apertura del cancelliere tedesco Friedrich Merz al progetto di Unione dei risparmi e investimenti.

"Questa frammentazione - ha detto Lagarde - drena liquidità, rende il mercato europeo meno attraente per le quotazioni in Borsa e spinge le nostre imprese a ricercare capitali altrove", ha detto Lagarde. "Se siamo seri sul voler andare avanti, dobbiamo completare l'Unione bancaria e applicare la stessa logica ai mercati dei capitali, cioè una normativa unica, una vigilanza unica e un consolidamento delle piazze finanziarie".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata