Lagarde, 'dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino'
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Lagarde, 'dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino'

Lagarde, 'dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino'

"Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante". Lo ha detto la presidente la presidente della Bce Christine Lagarde, a margine di una visita al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, presente in città in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si svolgerà nel capoluogo toscano.

