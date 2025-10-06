Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Lagarde, 'dazi frenano la crescita, impatto cala nel 2026

6 ott 2025
6 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Lagarde, 'dazi frenano la crescita, impatto cala nel 2026

'Anche l'export debole rallenta l'economia europea'

"Si prevede che la debole performance delle esportazioni, trainata dall'aumento dei dazi doganali, dall'euro più forte e dall'accresciuta concorrenza globale, frenerà la crescita per il resto dell'anno. Tuttavia, l'effetto di questi fattori negativi sulla crescita dovrebbe attenuarsi il prossimo anno". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla commissione Economica del Parlamento Ue.

