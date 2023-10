Lagarde, banche beneficiano da rialzo dei tassi

Le banche della zona euro hanno tratto beneficio, nel complesso, dall'aumento dei tassi di interesse e hanno incrementato il loro capitale. Lo ha affermato la Presidente della BCE Christine Lagarde nel suo discorso all'International Monetary and Financial Committee, riunitosi all'Assemblea annuale dell'FMI. Tuttavia, ora "le banche hanno bisogno di avere una strategia credibile" in merito al business model, in particolare "la digitalizzazione dei servizi finanziari".