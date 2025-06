L'aeroporto di Orio al Serio inaugura il servizio Bgy Executive

Sacbo, gestore dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), lancia il servizio 'lounge' di accoglienza aeroportuale con il marchio Bgy Executive. La nuova struttura dedicata all'aviazione generale - spiega l'azienda - è situata nell'area Nord dello scalo, in prossimità del varco doganale 2. Lo spazio riservato all'accoglienza di passeggeri ed equipaggi di voli privati si colloca al primo piano e si compone di 2 sale assegnate alle società Italy Fbo (Delta Aerotaxi) e Skyservices, entrambe già presenti in altri aeroporti italiani.

"Celebriamo con grande soddisfazione l'apertura di una struttura dedicata esclusivamente ai voli di aviazione generale, con lounge gestite da Italy Fbo e Skyservices", afferma il direttore commerciale Aviation di Sacbo Giacomo Cattaneo. "Un ulteriore fiore all'occhiello del nostro aeroporto - spiega - che ha individuato nell'area nord del sedime aeroportuale gli spazi di Bgy Executive, accessibili attraverso una viabilità separata dal terminal passeggeri di aviazione commerciale, e che consentono di espletare in loco le procedure aeroportuali, grazie alla collaborazione degli enti di Stato (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia Dogane e Monopoli), sia in partenza che in arrivo".

"Il traffico di aviazione generale, in molti casi su tratte intercontinentali - sottolinea - è in costante crescita e la concentrazione del tessuto industriale, come pure la vicinanza di luoghi di forte attrazione turistica, inducono a scegliere il nostro aeroporto come soluzione logistica ottimale".