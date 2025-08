Labriola, non alziamo la guidance, non possiamo fare errori

Tim resta cauta anche se i conti del semestre sono positivi. "Non possiamo fare errori perchè stiamo cercando di riguadagnarci la fiducia del mercato: siamo ottimisti ma non vogliamo alzare la guidance (sul 2025, ndr)" ha detto l'ad Pietro Labriola rispondendo agli analisti, ricordando che "stiamo correndo una maratona e non i 100 metri, vogliamo portare la società nel 2027 dove abbiamo dichiarato nel nostro piano". Con tutta cautela però "c'è spazio - secondo il manager - per un ulteriore miglioramento soprattutto per l'equity free cash flow".

Il direttore finanziario Adrian Calaza ribadisce, "non siamo in posizione per migliorare la guidance ma siamo sopra il budget; abbiamo ancora 6 mesi e la seconda metà dell'anno normalmente ha un peso maggiore". "Oggi diciamo che siamo in linea e abbiamo un piccolo vantaggio rispetto a quanto dichiarato precedentemente" conclude.