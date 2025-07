Labriola e Sarmi scrivono alla Ue, 'svolta nelle politiche'

ConnectEurope, l'associazione europea degli operatori di tlc prima conosciuta come Etno, scrive alla Von der Leyen chiedendo una svolta nelle politiche digitali dell'UE, regole più semplici, un vero mercato unico Tlc e più sostegno a 5G, Ftth, cloud sovrano e AI. Fra le proposte dei ceo tra cui Pietro LAbriola (Tim) e Massimo Sarmi (Fibercop) anche l'attuazione integrale dei rapporti Draghi e Letta e una revisione della concorrenza Ue che favorisca operatori meno numerosi ma più forti.

"Mantenere un alto livello di ambizione nella riforma delle telecomunicazioni è essenziale per la competitività dell'Ue" scrivono i ceo, sottolineando il loro peso, in rappresentanza del "70% degli investimenti del settore e impegniamo oltre 50 miliardi di euro all'anno per l'installazione di reti e l'innovazione dei servizi".