Labriola, con soci italiani è più semplice vendere la rete

"Non ci aspettiamo problemi specifici a livello di antitrust. Se come leggiamo sulla stampa ci sarà una partecipazione di qualche soggetto italiano nell'offerta di Kkr anche il processo golden power sarà più semplice" . Lo ha affermato il ceo di Tim Pietro Labriola alla presentazione dei conti agli analisti. Interpellato sulla necessità o meno di convocare un'assemblea straordinaria Labriola ha replicato che deciderà il cda: "quando avremo l'offerta sul tavolo faremo tutte le valutazioni. Di sicuro abbiamo scenari differenti con possibili diversi esiti dell'offerta finale vincolante. Oggi è prematuro perché bisogna avere l'offerta finale per queste valutazioni". Il manager ha sottolineato di aver "mantenuto le promesse" e ha confermato la guidance per il 2023. "Per non essere passivi nel processo di consolidamento dobbiamo essere attivi così da avere migliori condizioni per le acquisizioni. Ma per farlo dobbiamo vendere la rete. Se non vendiamo la rete sarà difficile essere attivi, saremo solo passivi in questo processo a causa dei vincoli antitrust", ha aggiunto.