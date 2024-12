La valutazione di SpaceX vola a 350 miliardi di dollari

SpaceX è stata valutata 350 miliardi di dollari nell'ambito dell'ultima operazione interna di vendita di titoli. Il prezzo di 185 dollari per azione, riporta l'agenzia Bloomberg, è ben più alto dei 112 dollari di meno di tre mesi fa, rendendo la società di Elon Musk la startup non quotata che vale di più al mondo. "Quello che è pazzesco è che quasi nessun investitore ha voluto vendere azioni. SpaceX ha ridotto l'ammontare dei titoli da acquistare dai dipendenti per consentire l'ingresso di nuovi investitori", ha detto Musk dopo le indiscrezioni di Bloomberg che, per la valutazione, ha citato una email interna alla società di cui ha preso visione.