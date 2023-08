La valuta digitale del Brasile si chiama "Drex"

La prima valuta digitale ufficiale del Brasile si chiamerà "Drex". Lo ha reso noto oggi la Banca centrale del Brasile in un comunicato dove si chiarisce che la parola corrisponde all'acronimo "digitale (D), reale (R), elettronico (E)", con la X che rappresenta connessione e tecnologia. Con l'introduzione della valuta digitale, prosegue la nota, la Banca centrale si pone come obiettivo quello di "ridurre i costi operativi delle banche e includere un maggior numero di consumatori nel nuovo mercato finanziario". L'aspettativa, afferma la Banca centrale, è che il Drex entri in vigore già a partire dal 2024. "Il Dex fornirà un ambiente sicuro e regolamentato per la generazione di nuove imprese e un accesso più democratico ai benefici della digitalizzazione dei cittadini e imprenditori", afferma il comunicato. L'istituzione monetaria chiarisce anche che non si tratterà di una criptovaluta, come il Bitcoin, ma di una moneta digitale di corso legale della Banca centrale ("Central Bank Digital Currency"). Ogni unità Drex equivarrà a un real fisico e sarà possibile scambiare la moneta digitale con moneta cartacea e viceversa. In pratica, l'accesso avverrà tramite portafogli virtuali.