La tecnologia spinge sport e inclusività al Salone dei pagamenti

Il legame tra sport e tecnologia è protagonista al Salone dei pagamenti 2024, dove sono presentate le ultime innovazioni digitali come strumenti di inclusione e progresso. Sostenere attraverso le nuove tecnologie il percorso dei giovani atleti nella realizzazione dei propri sogni è al centro del del programma Team Visa, fondato nel 2000. A rappresentarlo al Salone dei Pagamenti sono stati tre atleti olimpici, Gregorio Paltrinieri, oro olimpico nel nuoto, Davide Morana, velocista paralimpico e Lara Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio di figura e rappresentante del Team Visa per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Paltrinieri ha sottolineato come determinazione, uguaglianza e rispetto reciproco siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi, sia nello sport che nella vita quotidiana. "Noi sportivi stiamo lavorando insieme al Team Visa per far crescere un'idea: che con il duro lavoro e l'impegno si può arrivare. Attraverso piccoli passi, giornalmente, noi miglioriamo", ha detto Paltrinieri durante la sessione plenaria rivolta ai giovani. "La tecnologia - ha proseguito - sta aiutando tutti noi a crescere. Nello sport la tecnologia è fondamentale. Mi permette di capire meglio come nuoto, dove spreco energie, dove posso migliorare e essere più efficiente". Innovazione e inclusività sono stati anche il filo conduttore della presentazione dell'anello di pagamento, una tecnologia wearable con funzionalità Nfc e token, proposta da Visa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo dispositivo consente di effettuare pagamenti contactless, come dimostrato da Davide Morana, che ha eseguito un simbolico 'tap' utilizzando l'anello, mostrando come la tecnologia possa adattarsi anche a protesi, abbattendo barriere e favorendo l'inclusione. "Per me significa una maggiore faciltà nei pagamenti. E' un elemento non da poco: il mondo attuale non è pronto ad accogliere la disabilità al 100%. Noi diversamente abili abbiamo la necessità di adattarci al mondo e dispositivi come questo ci rendono la vita un po' più pratica. Anche la società dovrebbe essere un po' più pratica, c'è tanto da imparare da innovazioni come queste", ha commentato Morana.