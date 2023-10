La storia di Esselunga secondo Giuseppe Caprotti

La storia della famiglia Caprotti, dalle sue origini fino alla nascita di Esselunga, compresi i conflitti familiari, viene raccontata in un libro intitolato "Le ossa dei Caprotti", edito da Feltrinelli, scritto da Giuseppe Caprotti, primogenito di Bernardo. Si tratta di un saggio di storia documentato che ripercorre il percorso familiare e imprenditoriale dei Caprotti, iniziato oltre 300 anni fa in Brianza. I Caprotti, protagonisti della prima rivoluzione industriale, passarono dall'agricoltura alla produzione a cottimo di tessuti a domicilio con telai a mano. Nel 1840 nacque la Bernardo Caprotti di Giuseppe, che disponeva di macchinari per la preparazione di filato di cotone. Nel corso dell'800 si sviluppò la fabbrica accentrata ad Albiate. Secondo la ricostruzione di Giuseppe Caprotti, fu il nonno Peppino a costruire la fortuna della famiglia grazie alle sue capacità e ai finanziamenti del piano Marshall. I Caprotti parteciparono alla costituzione della Supermarkets Italiani (l'attuale Esselunga) acquisendone successivamente la maggioranza. Il volume, disponibile in libreria dal 17 ottobre, contiene storia, racconti inediti, conflitti familiari, il tessile ed Esselunga. Tutto ciò che finora sui Caprotti non era mai stato detto.