La Spagna candida Calviño a presidente della Bei

L'attuale prima vicepremier e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calviño, è stata presentata da Madrid come candidata a presiedere la Banca Europea per gli Investimenti (Bei): lo scrivono El País e altri media. Il nuovo numero uno dell'organismo verrà eletto proprio in Spagna, nello specifico a Santiago di Compostela, a settembre. In caso di designazione, Calviño potrebbe continuare a ricoprire il proprio incarico nel governo spagnolo (che intanto è in attesa di rinnovo dopo le elezioni generali di luglio) fino al 1 gennaio.