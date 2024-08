La sinergia sui marchi tra Italo e Snav avanti fino a fine anno

Prosegue fino alla fine anno la sinergia tra Italo e Snav avviata lo scorso giugno, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa fra treni, bus e navi veloci. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'iniziativa "prevede l'unione dei brand Italo e Snav", in base alla quale "alcuni treni Italo percorrono ad alta velocità i binari italiani con la rappresentazione di traghetti Snav sulla fiancata e al contempo alcuni mezzi Snav salpano con un treno Italo in bella vista sulla livrea". Si tratta di "un primo passo verso la nascita di un network che offrirà un servizio esteso e capillare ad un'utenza di viaggiatori sempre più esigente". "L'arrivo con Italo a Napoli per poi proseguire verso le isole a bordo della flotta Snav - spiegano le due società - rappresenta la soluzione più smart di viaggio in grado di assicurare frequenza e flessibilità senza il pensiero dell'auto e della sosta". "La nascita della partnership strategica tra i due vettori è finalizzata allo sviluppo e all'ottimizzazione della 'customer experience' - proseguono Italo e Snav - grazie all'offerta di un servizio di trasporto integrato su tutto il territorio nazionale e caratterizzato da standard sempre più elevati". "Il nostro primo obiettivo - concludono - sarà l'ottimizzazione delle rotte e dei tempi di percorrenza, prevedendo una riduzione dei tempi di attesa tra treno, bus e unità veloce per tutti i passeggeri di Italo, Itabus e Snav".