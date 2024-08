La raccolta netta di Banca Generali a luglio a 408 milioni

Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 408 milioni a luglio (4,0 miliardi da inizio anno, +9%) tenuto conto delle uscite per scadenze fiscali pari a 226 milioni nel mese (+27%), in netto aumento rispetto al luglio dello scorso anno. La raccolta di luglio ha evidenziato un'ulteriore conferma del miglioramento in atto da qualche mese della composizione di prodotto, con un deciso incremento delle soluzioni gestite quadruplicate rispetto al luglio 2023 a 254 milioni (1,1 miliardi da inizio anno, +52%). "Un altro mese solido nella consistenza dei flussi e con crescente qualità nel mix, a conferma dell'esaustività della gamma di soluzioni di investimento e attenzione dei nostri banker ad un'accurata diversificazione", afferma Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali. "L'innovazione - aggiunge - nella rosa delle nostre gestioni presentata pochi mesi fa sta trovando sempre più riscontro come si evince dall'accelerazione nei fondi di casa. L'incertezza sul quadro economico e monetario delle ultime settimane si riflette in una rinnovata volatilità sui mercati cui stiamo rispondendo al meglio assicurando ancora più vicinanza alle famiglie e alle imprese che seguiamo nelle scelte strategiche più rilevanti. La forza della domanda e l'attenzione che ci arriva da molti consulenti d'esperienza ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi dove contiamo di raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati".