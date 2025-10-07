La raccolta Mediolanum da inizio anno a quota 8,15 miliardi

Banca Mediolanum registra a settembre una raccolta netta di 440 milioni di euro. Da inizio anno è di 8,15 miliardi. "Significativo è il dato progressivo del gestito, che sfiora i 6,6 miliardi di euro, in crescita del 21% rispetto allo scorso anno", sottolinea l'ad Massimo Doris.
"Settembre si conferma un mese positivo per la qualità della raccolta: i volumi complessivi, pur risentendo della fisiologica stagionalità, restano - spiega Doris - solidi e fortemente orientati verso il risparmio gestito. In particolare, fondi e gestioni totalizzano nel mese 542 milioni di euro".
I nuovi finanziamenti erogati a settembre ammontano a 327 milioni con 2,79 miliardi da inizio anno. I premi polizze protezione nel mese ammontano a 21 milioni (175 milioni da inizio anno).
"Siamo proiettati con slancio verso l'ultima parte dell'anno, forti di una raccolta gestita che si mantiene su livelli record e di una domanda in costante crescita per i nostri servizi", conclude Doris.