La raccolta di Mediolanum da inizio a 7,7 miliardi di euro

Banca Mediolanum registra ad agosto una raccolta netta totale di 610 milioni di euro. Da inizio anno è di 7,71 miliardi. La raccolta netta in risparmio gestito ad agosto è di 661 milioni mentre da inizio anno ammonta a 6,08 miliardi di euro. Nel mese si registrano nuovi finanziamenti erogati per 166 milioni. Il dato dall'inizio dell'anno è di 2,46 miliardi. A 15 milioni di euro i premi polizze protezione. 154 milioni di euro da gennaio ad agosto.

"Dopo la pausa estiva guardiamo con ottimismo all'ultima parte dell'anno, forti delle iniziative appena lanciate, tra cui la nuova campagna promozionale che offre il 3% annuo lordo per somme vincolate a 6 mesi, attiva fino a fine ottobre per attrarre nuova liquidità, ma anche un rinnovato focus sui prodotti previdenziali ed i Piani individuali di risparmio (PIR)", evidenzia una nota l'ad, Massimo Doris.