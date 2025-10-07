Martedì 7 Ottobre 2025

La raccolta di Fineco a settembre cresce del 61% a 748 milioni

La raccolta di Fineco ha registrato a settembre un incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, risultando con 748 milioni di euro in crescita del 61% rispetto a 466 milioni di settembre 2025. Da inizio anno la raccolta è di 9,4 miliardi.

Anche il dato relativo alla clientela evidenzia una decisa accelerazione, attestandosi con circa 17.300 nuovi clienti a +35% nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno.

La componente gestita è positiva per 319 milioni di euro con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a 196 milioni; di euro dall'altro la raccolta diretta, guidata dalla liquidità transazionale, è pari a 336 milioni. La componente amministrata, pari a 93 milioni, ha sostenuto insieme al costante ampliamento della base di clienti attivi i ricavi del brokerage: a settembre sono stimati a circa 20,5 milioni, dato che porta il totale da inizio anno a 187 milioni (+17% anno su anno).

