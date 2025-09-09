La raccolta di Azimut da inizio anno tocca i 13,4 miliardi

Ad agosto Azimut ha registrato una raccolta netta totale di 1,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi (77%) destinati alle soluzioni gestite. Questo porta la raccolta netta da inizio anno a 13,4 miliardi, a conferma dell'obiettivo per il 2025, recentemente rivisto al rialzo fra 28 e 31 miliardi di euro. Le masse totali hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 119,5 miliardi di euro a fine agosto (+11,2% da inizio anno).