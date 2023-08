La raccolta di Azimut a luglio tocca quota 513 milioni

Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2023 una raccolta netta positiva per 513 milioni di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno. L'obiettivo per l'intero anno è di 6-8 miliardi. Il 55% della raccolta netta 2023 (2,4 miliardi) è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio al livello record di 87 miliardi, di cui 58,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. "Anche luglio si è chiuso all'insegna di una solida performance commerciale, con una forte raccolta netta in tutte le nostre attività diversificate a livello globale", sottolinea il ceo, Gabriele Blei che indica di essere fiduciosi di raggiungere l' obiettivo che ci siamo posti per l'intero anno".