Maurizio Sacconi
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
La raccolta di Anima ad agosto positiva per 325 milioni

Anima holding chiude agosto con una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 325 milioni di euro. Le masse in gestione totali ammontano a 207 (208,2 miliardi includendo le masse amministrate).

"La raccolta retail prosegue all'ottimo livello dell'anno scorso, sia attraverso i partner bancari che direttamente da parte di Kairos", commenta in una nota l'a.d, Alessandro Melzi d'Eril.

"La categoria istituzionale registra un risultato particolarmente importante grazie al conferimento di asset azionari globali da parte di una Fondazione, e al trasferimento a Castello della gestione di due comparti di fondi", aggiunge Melzi.

