La raccolta Banca Generali di settembre +30% a 402 milioni

Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di 402 milioni di euro (+30% anno su anno) portando il dato cumulato da inizio anno a 4,4 miliardi. Si tratta del secondo miglior mese di settembre nella storia della banca.

La raccolta in Assets under Investment si è concentrata su contenitori finanziari: 110 milioni nel mese, 832 milioni da inizio anno. Nel mese si è registrato un dato positivo anche per i servizi di consulenza evoluta in amministrato (78 milioni nel mese, 249 milioni da inizio anno) parzialmente controbilanciato da deflussi da prodotti assicurativi per 72 milioni nel mese a fronte di flussi netti per 580 milioni da inizio anno.

"Un mese solido nei volumi nonostante la stagionalità, l'attesa per le politiche monetarie e il peso della geopolitica. Ci aspettiamo un ultimo trimestre in decisa crescita, spinto anche dal consistente ritorno di interesse di tanti professionisti verso la nostra realtà e dal lancio di innovative soluzioni distintive, che ci rendono molto fiduciosi sulle prospettive future"; sottolinea l'ad e dg Gian Maria Mossa.