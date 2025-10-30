Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima oraLa 'nuova energia' di Italgas, piano da 16,5 miliardi al 2031
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
La 'nuova energia' di Italgas, piano da 16,5 miliardi al 2031

Italgas investirà 16,5 miliardi di euro complessivi fino al 2031 nell'ambito del piano 'Shaping a new energy' (Plasmare una nuova energia, ndr) che copre il periodo 2025-2031. Il dato, in crescita del 5,7% rispetto al piano precedente, segna un progresso quasi doppio (10,2%) escludendo l'acquisizione di 2i Rete Gas, consolidata dallo scorso 1 aprile, che genererà 250 milioni di efficienze complessive.

Nei primi 9 mesi dell'anno invece i ricavi sono saliti del 42,89% a 1,85 miliardi di euro, per effetto del consolidamento di 2i Rete Gas dallo scorso 1 aprile. In progresso del 40,6% il margine operativo lordo a 1,4 miliardi, mentre l'utile operativo è salito del 53,8% a 916,2 milioni e l'utile netto attribuibile è balzato del 45,2% a 514,9 milioni. In crescita del 42,8% a 773,3 milioni gli investimenti, con un flusso di cassa operativo di oltre 1 miliardo e un indebitamento netto di 11,1 miliardi. Alzate anche le stime di fine anno con ricavi a circa 2,5 miliardi, margine operativo lordo vicino a quota 1,87 miliardi e l'utile operativo a 1,19 miliardi.

Quanto al piano strategico al 2031 è previsto un margine operativo lordo di 3 miliardi e una Rab (attività regolata, ndr) di oltre 20 miliardi con una crescita annua dell'utile per azione del 10% e del dividendo del 5 per cento, quest'ultimo solo fino al 2028.

L'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo sottolinea i "risultati molto positivi" dei primi 9 mesi, mentre il Piano Strategico è "il più rilevante nei 188 anni di vita del Gruppo". Sui 9 mesi hanno influito "il consolidamento di 2i Rete Gas", la "riduzione dei costi " e "le prime efficienze generate dal processo di fusione" tra le due aziende.

