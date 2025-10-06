La Molisana, pronti ad aprire stabilimento negli Usa

Domenica 5 Ottobre 2025

6 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ad Ferro, con dazi al 107% per noi è impossibile lavorare

'La Molisana', storico pastificio di Campobasso, esportatrice dei propri prodotti in 120 Paesi, è pronta ad aprire uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. Lo ha detto l'ad Giuseppe Ferro questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti nel quale si è parlato dei dazi al 107% imposti da Trump a partire dal 2026. L'azienda, si è appreso nelle ultime ore, è stata sottoposta ad una nuova procedura di dumping, la terza, mentre una quarta è in arrivo. "Cercheremo di discutere con l'amministrazione americana perché - ha detto Ferro - con dazi al 107% per noi non è possibile lavorare".

