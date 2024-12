La legge di bilancio arriva al Senato senza mandato al relatore

La legge di bilancio va in Aula al Senato senza mandato al relatore. E' quanto deciso nel corso della seduta della commissione Bilancio di Palazzo Madama, che ha appena concluso i lavori sulla manovra dopo una seduta durata circa mezz'ora.

La manovra è stata esaminata nel merito solo alla Camera e proprio per stigmatizzare quanto avvenuto il senatore e capogruppo di FdI in commissione Guido Liris si è dimesso da relatore: 'Chiedo al presidente di farsi mediatore perché non ci sia più la singola lettura, perché si torni alla doppia lettura dopo il 2018. Era una volontà - sottolinea - per la maggioranza di dire questa cosa qui".

Il via libera finale della legge di bilancio - il cui esame in Aula inizierà intorno alle 14 - resta atteso per domani con un nuovo voto di fiducia.