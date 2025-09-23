La genovese EdiliziaAcrobatica sbarca a Parigi

EdiliziAcrobatica France, l'azienda controllata dalla società genovese EdiliziAcrobatica S.p.A e che in Francia opera con la denominazione commerciale "Acrobatica", arriva anche a Parigi, città dove punta a replicare il successo raggiunto in molte altre città europee, diventando il primo punto di riferimento per le ristrutturazioni residenziali.

Con questa nuova apertura la società francese, già presente nelle principali città del Midi (Perpignan, Marsiglia, Nîmes, Nizza, Tolosa Lione e Montpellier), e dal 2019 anche con una branch dedicata alla manutenzione di pale eoliche, rafforza e consolida la propria presenza su un mercato che tutti gli indicatori mostrano in grande crescita.

La scelta della nuova apertura a Parigi è il risultato di un'analisi approfondita del patrimonio immobiliare cittadino, che ha uno sviluppo prettamente verticale e può giovarsi della tecnica messa a punto da AcrobaIca caratterizzata da ridotta invasività, rapidità esecuIva e sostenibilità anche dal punto di vista ambientale.

"Siamo certi - ha commentato Vincenzo Polimeni, Country Manager Francia e Principato di Monaco - che anche a Parigi replicheremo con successo il modello operativo e di business che nel giro di 7 anni ci ha permesso di penetrare in tutto il meridione della Francia, creando occupazione e, al contempo, intercettando le necessità di un numero sempre maggiore di clienti".