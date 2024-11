La Fed taglia i tassi di un quarto di punto, portandoli in una forchetta fra il 4,50% e il 4,75%. Per la banca centrale è la seconda riduzione consecutiva del costo del denaro. In settembre aveva infatti tagliato i tassi di mezzo punto. La decisione arriva a poche ore dall'esito delle elezioni americane che hanno sancito il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.