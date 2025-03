La Fed prevede tre tagli dei tassi di interesse nel 2023 per contrastare l'impatto dei dazi

La Fed verso tre tagli dei tassi di interesse da un quarto di punto quest'anno a causa dei dazi e del loro impatto sulla crescita economica globale. E' quanto prevedono i trader dopo l'entrata in vigore della tariffe al 25% per Canada e Messico e al 20% per la Cina. Il timore di una guerra commerciale aumenta le preoccupazioni sulle prospettive dell'economia statunitense, che potrebbe ulteriormente rallentare e trovarsi a far fronte a un'inflazione elevata.