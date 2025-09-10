La domanda di gas salirà a 4.193 miliardi di metri cubi nel 2025

La domanda globale di gas continua a crescere e raggiungerà quota 4.193 miliardi di metri cubi a fine anno, 71 in più rispetto al 2024. Lo si legge nel 'Global Gas Report 2025', presentato a Londra da Snam insieme a Igu (Internationa Gas Union), che raggruppa il 90% del mercato mondiale del gas.

Nel primo semestre dell'anno si è registrato un incremento soprattutto in Europa (+6%) e in Nord America (+1,5%) ed è cresciuto il commercio mondiale di Gnl (gas naturale liquefatto), con un rialzo del 23,6%.

Secondo gli esperti la domanda globale di energia è destinata ad aumentare nel prossimo decennio, soprattutto fino al 2030, con una "crescita verticale dei consumi in Cina e India", le due tigri asiatiche che "traineranno la domanda di gas naturale, posizionando l'Asia come "motore principale dei consumi globali, con una crescita anche in Nord America".

Secondo l'edizione 2025 del rapporto globale sul gas, è già in atto la decarbonizzazione dell'intera filiera, grazie alla maggiore efficienza dei sistemi, all'elettrificazione, alla riduzione delle emissioni di metano e alla diminuzione della combustione di gas estratto in eccesso (flaring). In crescita anche gli investimenti in gas rinnovabili come il biometano e la cattura e stoccaggio del carbonio, che però dipendono da politiche di sostegno e quadri regolatori adeguati.