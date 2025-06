La Commissione Ue approva la modifica al Pnrr italiano: 67 misure riviste

La Commissione Ue ha approvato la modifica al Pnrr chiesta dall'Italia il 21 marzo. La proposta al Consiglio, del 27 maggio, riguarda modifiche a 67 misure.

Sono misure in parte non più realizzabili per mancanza di domanda (2), interruzioni alla catena di approvvigionamento (6), alta inflazione (1), o iter più lunghi del previsto (1). Sono state modificate poi 37 misure per implementare alternative migliori per "raggiungere l'ambizione originaria della misura". Su altre 20 misure un' "alternativa migliore" mira a ridurre gli oneri amministrativi.

Il Pnrr italiano vale 194,4 miliardi (71,8 di sovvenzioni e 122,6 di prestiti).