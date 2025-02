La Commissione europea semplifica le norme sugli aiuti di Stato per la transizione energetica

La Commissione europea prevede di semplificare le norme sugli aiuti di Stato entro luglio 2025 per accelerare la transizione verso le energie pulite, promuovere la decarbonizzazione dell'industria e garantire una capacità manifatturiera adeguata per le tecnologie verdi in Europa. E' quanto emerge dalla bozza del Clean industrial deal in arrivo il 26 febbraio, di cui l'ANSA ha preso visione.

Il nuovo quadro, viene precisato, permetterà l'erogazione di aiuti di Stato "mirati e proporzionati", in grado di attrarre investimenti privati, offrendo agli Stati membri "una prospettiva di pianificazione più estesa, pari a 5 anni".