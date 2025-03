La Commissione europea approva 5 miliardi di aiuti per la decarbonizzazione in Germania

La Commissione europea ha approvato un regime tedesco di aiuti per 5 miliardi di euro, destinati alle aziende soggette al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) a decarbonizzare i processi di produzione. Il regime contribuisce al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici della Germania nonché degli obiettivi di prosperità sostenibile e competitività dell'Ue. Gli aiuti mirano in particolare ad aiutare le aziende a ridurre le emissioni di anidride carbonica nei propri processi di produzione grazie a tecnologie quali elettrificazione, idrogeno, cattura e stoccaggio del carbonio, cattura e utilizzo del carbonio e misure di efficienza energetica. Fa seguito a un regime approvato dalla Commissione nel febbraio 2024.

I beneficiari del regime saranno aziende attive in settori soggetti all'ETS, come i settori della chimica, del gesso e del vetro. I progetti dovranno raggiungere una riduzione delle emissioni del 60% in tre anni e una riduzione delle emissioni del 90% entro la fine del progetto sostenuto, rispetto a un sistema di riferimento basato sui parametri di riferimento ETS.