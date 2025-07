La cinese Byd fornisce 150 Dolphin al servizio E-Vai di Fnm

Il costruttore cinese Byd fornisce 150 auto elettriche Doplhin al servizio di autonoleggio breve E-Vai di Ferrovie Nord Milano (Fnm), controllata al 57,57% dalla regione Lombardia. I nuovi veicoli - spiega l'azienda attiva nel 'car-sharing' - andranno a sostituire parte dell'attuale parco di 400 autovetture. Presente alla consegna del primo esemplare Alfredo Altavilla, superconsulente di Byd per l'Europa. "Questa partnership - ha detto - è un ulteriore passo nella strategia di espansione di Byd, con l'obiettivo di presidiare tutti i canali del mercato". "L'intera fase di sviluppo della gamma Byd - ha aggiunto - è in linea con gli standard europei. Ogni modello è un concentrato di tecnologia avanzata e allo stesso tempo 'user friendly' (di facile impiego, ndr), con una proposta economica che non ha uguali nel panorama automobilistico attuale, che rende le vetture Byd accessibili a tutti i clienti".

"Abbiamo cercato vetture in grado di garantire caratteristiche che riflettano quelle che sono le esigenze attualmente richieste dal mercato: affidabilità, comfort, sicurezza e basso impatto ambientale", commenta il direttore generale di E-Vai Luca Pascucci. Si tratta, a suo dire, di una scelta "all'insegna dell'innovazione tecnologica nel segmento del corporate car sharing, grazie a vetture in grado di muoversi tanto nei centri storici delle nostre città quanto nei percorsi extraurbani".

Le Byd Dolphin saranno inserite prevalentemente all'interno del servizio 'corporate car sharing' di E-Vai, rivolto alla pubblica amministrazione, agli enti e alle imprese.