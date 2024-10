La Cina valuta dazi su import auto di grossa cilindrata

La Cina ha ufficializzato che sta studiando misure come l'aumento dei dazi sull'import di veicoli di grossa cilindrata. Lo riferisce il ministero del Commercio, ricordando che le indagini in corso sono avviate "in conformità alla legge" con lo scopo di "tutelare completamente i diritti di tutti i portatori di interessi". Alla fine del procedimento sarà emessa "una decisione obiettiva ed equa in base ai risultati sulla carne suina e i prodotti lattiero-caseari dell'Ue". Pechino, riferisce una nota, "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle industrie e delle imprese cinesi".