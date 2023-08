La Cina dimezza le tasse sulle transazioni di titoli in Borsa

La Cina ha deciso di dimezzare la tassa sulle transazioni di titoli nel tentativo di ripristinare la fiducia sui mercati azionari, nel mezzo delle turbolenze finanziarie e immobliari e dei timori sulla tenuta dell'economia. L'intervento, operativo da oggi, è il primo del suo genere dal 2008 e, secondo una nota congiunta del ministero delle Finanze e dell'Amministrazione fiscale, punta "a rinvigorire il mercato dei capitali e ad aumentare la fiducia degli investitori". Finora l'imposta era pari allo 0,1%. L'attivismo delle autorità cinesi contro la sfiducia ha visto diversi interventi negli ultimi giorni, tra cui quello su grandi fondi, banche e assicurazioni locali per non far mancare il loro supporto all'economia reale. La China Securities Regulatory Commission, facendo leva sulle "recenti condizioni di mercato", ha deciso rallentare il ritmo delle Ipo e ha annunciato che saranno imposte restrizioni alla frequenza e all'entità dei rifinanziamenti per le società che registrano perdite finanziarie ripetute e i cui prezzi delle azioni sono scesi al di sotto dei livelli d'esordio in Borsa o del patrimonio netto.