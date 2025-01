La Bussola per la Competitività Ue: linee guida su sostenibilità e innovazione

La Bussola per la Competitività Ue, si legge nella bozza del documento atteso per mercoledì, lancia delle "linee guida per il lavoro dei prossimi anni" sulla base di alcuni principi: "competitività sostenibile, fine del gap sull'innovazione" con altri Paesi, "aumento della sicurezza economica e fine delle dipendenze energetiche, una roadmap per la decorbanizzazione". "Cominceremo con una prima proposta Omnibus di semplificazione il mese prossimo, che comprenderà nei settori della rendicontazione della finanza sostenibile, della due diligence di sostenibilità e della tassonomia", si legge nella bozza, visionata dall'ANSA.

Attorno alle sue priorità quinquennali il documento prevede interventi nel mercato unico, nella semplificazione, nelle competenze, nella competizione finanziaria, nel coordinamento. "Cominceremo con una prima proposta Omnibus di semplificazione il mese prossimo, che comprenderà una semplificazione di ampia portata nei settori della rendicontazione della finanza sostenibile, della due diligence di sostenibilità e della tassonomia", si legge nel testo, suscettibile di cambi dell'ultim'ora da qui al prossimo collegio dei commissari.

"Per garantire una regolamentazione proporzionata alle dimensioni delle società, il mese prossimo verrà proposta una nuova definizione delle società quotate caratterizzate da media capitalizzazione", spiega ancora la Bussola, secondo la quale Bruxelles "adotterà le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di ridurre del 25% gli obblighi di rendicontazione per le imprese e del 35% per le pmi". Tra gli interventi previsti dalla roadmap, inoltre, "la Commissione proporrà un nuovo strumento di coordinamento della competitività per incoraggiare gli Stati membri a priorità comuni in materia di competitività in aree chiave selezionate e sostenere progetti di interesse comune europeo", si legge ancora nel testo.