La Borsa di Milano accelera, Ftse Mib +2%

La Borsa di Milano accelera e l'indice Ftse Mib sale del 2% sostenuto dal rimbalzo delle banche. Il settore, il cui indice segna un rialzo del 3,9%, sta recuperando 4 miliardi di capitalizzazione dopo averne persi circa 9 nella vigilia. Sugli scudi Fineco +5%, Mps sale del 4,6%, Unicredit del 4,3%, Intesa Sanpaolo del 3,2 per cento. Si fanno notare anche Tim (+2,9%) sulle attese per una firma a breve di un Memorandum of understanding tra Kkr e Cdp, F2i e Mef. Eni sale del 2,45% ed Enel del 2,03%, e Generali, in attesa dei conti, sale dell'1,99 per cento.