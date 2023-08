La Bce pronta ad inviare una lettera al governo su extraprofitti

La Bce si prepara a inviare al governo italiano una lettera in cui criticherebbe il merito e il metodo della tassa sugli extraprofitti delle banche. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che la missiva, firmata da Christine Lagarde, dovrebbe arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi e su quello del Tesoro al massimo tra un paio di settimane. La Bce lamenterebbe innanzitutto il fatto di non essere stata avvisata della decisione di introdurre il prelievo, come del resto nessuna comunicazione preventiva - si ricorda - è giunta alla Banca d'Italia. Per quel che riguarda i contenuti l'Eurotower - scrive il Corriere della Sera - riterrebbe il provvedimento potenzialmente dannoso per l'economia ed il credito, considerando un errore intervenire d'autorità sui margini di interesse delle banche senza considerare i costi e indebolendo la capacità degli istituti di credito di resistere ad eventuali futuri shock.