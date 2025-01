La Bce potrebbe ridurre il tasso di riferimento al 2% entro l'estate, afferma Villeroy

Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, si attende che entro l'estate il tasso di riferimento della della Bce si riporti al 2%, dall'attuale 3%. "Se il calo dell'inflazione dovesse confermarsi nei prossimi trimestri, come ci aspettiamo, il buon senso è che dovremmo muoverci verso questo tasso del 2% entro la prossima estate", ha detto Villeroy in audizione al Senato francese. Secondo il componente della Bce il tasso del 3% è "ancora ben al di sopra del tasso neutrale, che segna il confine tra una politica restrittiva e accomodante". Il tasso neutrale "non è direttamente osservabile, ma secondo le stime della Bce è in media vicino al 2% nella zona euro".