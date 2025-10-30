La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

La Banca del Giappone (Boj) conferma la cautela e mantiene i tassi di riferimento invariati allo 0,50%, in linea con le aspettative degli analisti. A meno di dieci giorni dalla elezione della nuova premier Sanae Takaichi, nota sostenitrice di una linea monetaria accomodante, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda si esprime nuovamente a favore del mantenimento dello status quo, ancora una volta con un voto non unanime di 7 a 2.
