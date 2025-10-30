Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima oraLa Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico

Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico

Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico

La Banca del Giappone (Boj) conferma la cautela e mantiene i tassi di riferimento invariati allo 0,50%, in linea con le aspettative degli analisti. A meno di dieci giorni dalla elezione della nuova premier Sanae Takaichi, nota sostenitrice di una linea monetaria accomodante, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda si esprime nuovamente a favore del mantenimento dello status quo, ancora una volta con un voto non unanime di 7 a 2.

